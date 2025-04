La Virtus sbanca Treviso e riagguanta Trapani e Brescia in vetta

Treviso, 7 aprile 2025 – Al termine della venticinquesima giornata, si è ricomposto il terzetto di testa del campionato di Serie A di basket, formato da Trapani Shark, Germani Brescia e Virtus Segafredo Bologna. I bianconeri hanno infatti raggiunto a quota 36 punti siciliani e lombardi dopo aver sbancato il PalaVerde battendo la Nutribullet Treviso padrona di casa 80-74. A tracciare la rotta verso questo secondo successo di fila in campionato, ci hanno pensato la difesa – che ha tenuto i veneti al 42% nel tiro da due e addirittura al 13% in quello da tre – e un incontenibile Toko Shengelia che ha chiuso con 21 punti, 11 rimbalzi e ben 6 assist per un complessivo 37 di valutazione. A dar man forte all’ala georgiana ci hanno poi pensato un Daniel Hackett determinante in regia (16 punti conditi con 8 assist distribuiti ai compagni), Matt Morgan (15 punti con 3/3 da due e 3/8 da tre) e Ante Zizic (13 punti e 8 rimbalzi catturati). Sport.quotidiano.net - La Virtus sbanca Treviso e riagguanta Trapani e Brescia in vetta Leggi su Sport.quotidiano.net , 7 aprile 2025 – Al termine della venticinquesima giornata, si è ricomposto il terzetto di testa del campionato di Serie A di basket, formato daShark, GermaniSegafredo Bologna. I bianconeri hanno infatti raggiunto a quota 36 punti siciliani e lombardi dopo averto il PalaVerde battendo la Nutribulletpadrona di casa 80-74. A tracciare la rotta verso questo secondo successo di fila in campionato, ci hanno pensato la difesa – che ha tenuto i veneti al 42% nel tiro da due e addirittura al 13% in quello da tre – e un incontenibile Toko Shengelia che ha chiuso con 21 punti, 11 rimbalzi e ben 6 assist per un complessivo 37 di valutazione. A dar man forte all’ala georgiana ci hanno poi pensato un Daniel Hackett determinante in regia (16 punti conditi con 8 assist distribuiti ai compagni), Matt Morgan (15 punti con 3/3 da due e 3/8 da tre) e Ante Zizic (13 punti e 8 rimbalzi catturati).

La Virtus sbanca Treviso e riagguanta Trapani e Brescia in vetta.

