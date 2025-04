La Virtus espugna il PalaVerde Treviso sconfitta 74-80

Virtus Bologna chiude il mini tour de force di questo inizio di aprile centrando la quarta vittoria in quattro match tra Euroleague ed LBA. La vittoria di lunedì sera, 7 aprile, è stata frutto di una prova sontuosa di Shengelia di una difesa attenta ed efficace e di un supporto costanta da. Trevisotoday.it - La Virtus espugna il PalaVerde, Treviso sconfitta 74-80 Leggi su Trevisotoday.it LaBologna chiude il mini tour de force di questo inizio di aprile centrando la quarta vittoria in quattro match tra Euroleague ed LBA. La vittoria di lunedì sera, 7 aprile, è stata frutto di una prova sontuosa di Shengelia di una difesa attenta ed efficace e di un supporto costanta da.

La Virtus espugna il Palaverde con una prova di carattere. Ivanovic: "Abbiamo difeso bene". La Virtus Bologna espugna il PalaVerde! Battuta Treviso 80-74. La Virtus espugna il Palaverde con una prova di carattere. Ivanovic: "Abbiamo difeso bene". BM ON LBA/ LE PAGELLE: SHENGELIA E HACKETT STREPITOSI, BENE MORGAN PER LA VIRTUS. BOWMAN E CAROLINE POSITIVI, MACURA IMPRECISO - di EUGENIO PETRILLO. NAPOLI ESPUGNA IL PALAVERDE: TVB PERDE 78-90. TREVISO, IL CUORE NON BASTA: UNA GRANDE TRIESTE ESPUGNA IL PALAVERDE (95-100). Ne parlano su altre fonti

Virtus batte Treviso e torna nel gruppo di testa - Vittoria in trasferta per le VNere per 76-80. Ora Bologna è al comando insieme a Trapani e Brescia. In evidenza Shengelia ... (rainews.it)

Serie A, Treviso-Virtus Bologna 74-80: al Palaverde ko a testa alta - Tvb tiene la Virtus sulla corda, le Vu nere aprono il margine nei due quarti centrali e poi contengono la rimonta ... (corrieredelveneto.corriere.it)

Basket, la Virtus Bologna espugna Treviso in Serie A. Aggancio alla vetta con Trapani e Brescia - La Virtus Bologna si aggiudica il posticipo della venticinquesima giornata della Serie A di basket. I bianconeri espugnano Treviso battendo la Nutribullet ... (oasport.it)