Notizie.com - La tua faccia è la tua password? La scomoda verità sulla sicurezza biometrica

Leggi su Notizie.com

Il riconoscimento biometrico è davvero sicuro? Parliamo della tecnologia presente su tutti i nostri smartphone e device.La tuaè la tua? La(CANVA FOTO) – Notizie.comIn pochi semplici tocchi è possibile impostare i telefoni affinché riconoscano il nostro volto o la nostra impronta digitale per effettuare operazioni importanti, come quelle bancarie. Ma anche per sbloccare il cellulare.Il riconoscimento biometrico è considerato tanto sicuro che va addirittura a sostituire leche abbiamo imparato a tenere al sicuro dai malintenzionati. Ma è davvero così? A chiederselo sono stati anche gli esperti dell’Europol che in queste ore hanno diffuso un nuovo rapporto riguardante il potenziale sfruttamento dei dati biometrici da parte dei cybercriminali.