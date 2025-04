Tpi.it - La tregua in Ucraina si allontana: un Trump “dispiaciuto” accusa i russi di bombardare “come pazzi”

Il presidente degli Stati Uniti Donaldha espresso ieri il proprio “dispiacere” per i continui bombardamenti condotti dallaa in, nonostante gli sforzi profusi dalla sua amministrazione per negoziare unatra Mosca e Kiev.“Non sono contento di quanto sta accadendo con i bombardamenti, perché in questo momento stanno bombardando”, ha dettoalla stampa accogliendo alla Casa bianca il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. “Abbiamo avuto degli incontri con laa, abbiamo avuto degli incontri con l’e le posizioni sembrano avvicinarsi un po’ di più, ma non sono contento di tutti questi bombardamenti della scorsa settimana”.Il presidente Usa, che in campagna elettorale aveva promesso di risolvere il conflitto in“in 24 ore”, ha promosso un deciso riavvicinamento al Cremlino e al suo leader Vladimir Putin da quando è tornato al potere, anche a costo di mettere a repentaglio i rapporti con l’Europa e di litigare con Kiev.