Mistermovie.it - La Trama di Io Sono Leggenda 2 partirà dal finale alternativo

Leggi su Mistermovie.it

Amanti del cinema, tenetevi forte! Il tanto atteso sequel di uno dei tuoi cult preferiti con Will Smith è finalmente in arrivo: stiamo parlando di Io2! Dopo anni di speculazioni, Will Smith ha rilasciato dichiarazioni esplosive sul coinvolgimento di Michael B. Jordan, e credimi, preparati a rimanere a bocca aperta. Ritorno Inaspettato: Io2 Resuscita il Protagonista! Hai sempre pensato che ilfosse definitivo? Ti sbagliavi! Smith ha rivelato che il sequel si baserà sulpresente nel DVD, dove il suo personaggio sopravvive. Una svolta narrativa che riapre completamente le possibilità! Jordan Non Sarà il Figlio: Un Nuovo Leader per Io2! Dimentica le teorie sul figlio! Michael B. Jordan interpreterà il capo di una nuova comunità di sopravvissuti situata nel Connecticut.