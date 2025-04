Lanazione.it - La Toro si ritira, la Hsg continua a lavorare

Arezzo, 8 aprile 2025- Lasi, la HsgOggi incontro in Prefettura “E’ una grande gioia”. Alessandro Mugnai, dirigente Filctem Cgil, la butta sul personale ed evita il sindacalese. “E’ stato garantito il futuro a 13 lavoratori e alle loro famiglie”. LaWood ha comunicato la sua rinuncia alla nuova asta per lo stabilimento di Castel San Niccolò che andrà quindi alla Hsg, l’impresa che attualmente lo occupa per la sue lavorazioni tessili. LaWood ha dichiarato di non volere “essere in qualsiasi modo complice del licenziamento dei dipendenti”. Oggi pomeriggio nuovo incontro il Prefettura che, a questo punto, non dovrà far altro che prendere atto della nuova situazione. “Ed è quella per la quale ci stiamo battendo da settimane – commenta Mugnai. La Hsg sarà proprietaria dell’immobile e potrà quindi proseguire l’attività garantendo l’occupazione.