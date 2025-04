Linkiesta.it - La terapia d’urto che ha guarito la Polonia dai mali del comunismo

Leggi su Linkiesta.it

Negli ultimi anni, ho visitato lapiù spesso di qualsiasi altro paese europeo e ogni volta resto colpito dallo straordinario sviluppo economico e dal crescente tenore di vita. Da diversi decenni, laè il paese con la crescita economica più rapida d’Europa. Prima di viaggiare in un paese, inizio sempre studiandone la storia per poterlo comprendere meglio. Per questo motivo, ho incontrato Alicja Wancerz-Gluza, cofondatrice del Karta Center a Varsavia. Il Centro raccoglie cinquemila libri e opuscoli, circa trentacinquemila giornali, trecento manifesti e mille cartoline del movimento clandestino anticomunista.Durante la nostra conversazione, Alicja mi ha raccontato le difficoltà della vita quotidiana insotto l’economia pianificata socialista. Mi ha mostrato il mucchio di tessere annonarie che i polacchi dovevano utilizzare per acquistare cibo e altri beni fino al crollo del regime socialista alla fine degli anni Ottanta.