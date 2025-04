Iodonna.it - La sua hit sanremese sarà l'inno della manifestazione di quest'anno: «Sono molto fiera di poter essere alla testa del corteo di sabato 14 giugno»

Il Roma Pride 2025 si preannuncia come un’edizione decisamente Fuorilegge, proprio come la hit che ha fatto impazzire Sanremo. A guidare ilRose Villain, madrina, che ha accettato con entusiasmo l’invito del Coordinamento Roma Pride. La cantante, simbolo di ribellione e inclusività, porterà al Pride non solo la sua voce, ma anche un messaggio forte e chiaro contro ogni forma di discriminazione. Rose Villain: chi è, età, Fragole, Click Boom! e Fuorilegge guarda le foto Il messaggio di Rose Villain per il Roma Pride 2025«Prenderòsul serio il mio ruolo edideldi14», ha dichiarato Rose Villain, consapevoleportata dio impegno.