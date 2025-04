Ilgiorno.it - La StraRogoredo. Partecipazione e solidarietà

Santa Giulia è un quartiere dove le associazioni, e in primo luogo il Comitato, si sono rimboccate le maniche per costruire un tessuto sociale attivo, collaborando anche con le realtà dei quartieri confinanti come Rogoredo e Merezzate. I membri del Comitato, che – come li ha definiti uno di loro – appena insediatisi sono diventati dei "giovani umarell", si sono subito interessati alle problematiche e hanno proposto attività e iniziative per coinvolgere più persone possibili. Una delle più popolari è laSanta Giulia, una corsa non competitiva di 5 km che attraversa i due quartieri e che quest’anno si terrà il 25 maggio: "Laesisteva già negli anni ’70. Noi del comitato, insieme ad altre associazioni anche a Rogoredo, l’abbiamo ripresa in mano nel 2017 cercando di coinvolgere tutto il quartiere, non solo i residenti ma anche le attività commerciali che ci hanno aiutato a finanziare l’evento.