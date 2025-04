La straordinaria storia di Charles-Victor | il bimbo di 9 anni che al Fiandre ha sfidato Pogacar in fuga

Fiandre, a 3 chilometri dal traguardo di Oudenaarde, Tadej Pogacar in solitaria dopo l'ultimo decisivo scatto, si è ritrovato in compagnia di un inaspettato compagno di fuga. Charles-Victor, un ragazzino di soli 9 anni che ha provato a tenergli testa lungo un rettilineo, apparendo in diretta TV davanti a milioni di spettatori e ricevendo il regalo più bello: "Quando mi ha guardato diritto negli occhi è stato speciale: anch'io correrò la Ronde" Leggi su Fanpage.it Nell'ultimo Giro delle, a 3 chilometri dal traguardo di Oudenaarde, Tadejin solitaria dopo l'ultimo decisivo scatto, si è ritrovato in compagnia di un inaspettato compagno di, un ragazzino di soli 9che ha provato a tenergli testa lungo un rettilineo, apparendo in diretta TV davanti a milioni di spettatori e ricevendo il regalo più bello: "Quando mi ha guardato diritto negli occhi è stato speciale: anch'io correrò la Ronde"

La straordinaria storia di Charles-Victor: il bimbo di 9 anni che al Fiandre ha sfidato Pogacar in fuga. STORIE DEL FIANDRE. CHARLES-VICTOR E QUELL'OCCHIATA DI POGACAR.... STORIES FROM FLANDERS. CHARLES-VICTOR AND THAT LOOK FROM POGACAR....

