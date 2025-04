Ilnapolista.it - La storica serata dell’Arsenal che annienta il Real Madrid: 3-0. L’Inter vince 2-1 e fa contento il Napoli

Lacheil: 3-0.2-1 e failUna delle più belle serate di sempre. La squadra di Arteta gioca una partita pressoché perfetta eil. Finisce 3-0 e in mezzo ci sono due salvataggi sulla linea da parte dele ameno tre parate decisive di Courtois che invece si è fatto sorprendere sulla punizione di Rice dell’1-0. Imprendibile invece la seconda rete (sempre su punizione e sempre di Rice), così come il terzo di Merino che gioca falsissimo nueve nello schema di Arteta.Si mette malissimo ora per ilche dovrà sfoderare unamemorabile al Santiago Bernabeu. Questa sera la squadra di Ancelotti non si è vista quasi mai. È parsi quasi subito svagata, soprattutto in avanti dove Vinicius ha sbagliato appoggi che probabilmente non ha mai sbagliato nella sua vita.