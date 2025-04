Repubblica.it - La storia di Veronica che svela nel tema a scuola le violenze subite: “Ho salvato la mia famiglia”

Il racconto, scritto in occasione della giornata contro la violenza sulle donne, insospettisce i professori che la convocano: “Il mio patrigno mi ha violentata per anni, non permettete che succeda ad altri”. Ora laè in una casa protetta