La storia di Gaia pestata dall’ex | Schiaffi pugni cazzotti | voleva gettarmi giù dal belvedere

Si chiama, ha 25 anni, è madre di un bambino di due mesi. Nella serata di sabato 5 aprile ha subito a Pozzuoli un’aggressione da parte dell’ex compagno con due complici. Ha un occhio nero, il naso rotto e 30 giorni di prognosi. E a quanto pareno anche gettarla da una balaustra. Ora lei parla con la Stampa. E dice di essere «una sopravvissuta. Pensavo davvero di non uscirne viva. Non è riuscito ad uccidermi, ma sono ancora terrorizzata. Appena esce di prigione, dovessero passare anche 10 o 20 anni, lo so che torna da me e mi ammazza».L’aggressioneL’ex compagno, 36 anni, è stato arrestato. Si cercano i due complici. La coppia si era lasciata a gennaio. «Dico alle altre donne di denunciare per non morire. Non abbiate paura», racconta. Poi spiega cosa è successo: «Non uscivo da anni.