La sparatoria con un morto nel piazzale della concessionaria | rinviato a giudizio il fratello della vittima

sparatoria avvenuta nel piazzale di una concessionaria al Villaggio Mosè, approda in aula per il processo. A decidere il rinvio a giudizio, per l'accusa di "omicidio per. Agrigentonotizie.it - La sparatoria con un morto nel piazzale della concessionaria: rinviato a giudizio il fratello della vittima Leggi su Agrigentonotizie.it L'inchiesta per la morte del 37enne Roberto Di Falco, rimasto ucciso il 28 febbraio dell'anno scorso a conclusione di unaavvenuta neldi unaal Villaggio Mosè, approda in aula per il processo. A decidere il rinvio a, per l'accusa di "omicidio per.

