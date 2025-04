La Sicilia celebra al Vinitaly il riconoscimento di Regione Europea della Gastronomia 2025

2025 – Al Vinitaly, presso il Padiglione della Regione Siciliana, si è svolto un incontro dedicato alla degustazione dei prodotti d'eccellenza Siciliani e alla celebrazione del titolo di Regione Europea della Gastronomia 2025, assegnato dall'Istituto Internazionale di Gastronomia, Cultura, Arti e Turismo (IGCAT). Questo importante riconoscimento rappresenta un'opportunità unica per promuovere tradizioni culinarie, prodotti tipici e innovazione gastronomica, rafforzando l'immagine della Sicilia nel panorama internazionale. Il Professor Salvatore Barbagallo, Assessore dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana, ha dichiarato: “La Sicilia custodisce un patrimonio unico di vini, prodotti agroalimentari, tradizioni e cultura. Come Regione, siamo impegnati a sostenere le imprese, tutelare le nostre eccellenze e promuovere la sostenibilità, trasformando l'isola in un simbolo di qualità e identità riconosciuto ovunque. Iltempo.it - La Sicilia celebra al Vinitaly il riconoscimento di Regione Europea della Gastronomia 2025 Leggi su Iltempo.it Verona, 8 aprile– Al, presso il Padiglionena, si è svolto un incontro dedicato alla degustazione dei prodotti d'eccellenzani e allazione del titolo di, assegnato dall'Istituto Internazionale di, Cultura, Arti e Turismo (IGCAT). Questo importanterappresenta un'opportunità unica per promuovere tradizioni culinarie, prodotti tipici e innovazione gastronomica, rafforzando l'immaginenel panorama internazionale. Il Professor Salvatore Barbagallo, Assessore dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale ePesca Mediterraneana, ha dichiarato: “Lacustodisce un patrimonio unico di vini, prodotti agroalimentari, tradizioni e cultura. Come, siamo impegnati a sostenere le imprese, tutelare le nostre eccellenze e promuovere la sostenibilità, trasformando l'isola in un simbolo di qualità e identità riconosciuto ovunque.

