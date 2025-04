Nerdpool.it - La serie Men in Black è finalmente in streaming (e gratis)

Arrivano i Men in. Per 53 episodi in quattro stagioni, l’animazione del 1997 Men in: Thes ha messo l’esordiente Agente J (doppiato da Keith Diamond) e il veterano Agente K (Ed O’Ross e Gregg Berger) contro la peggiore feccia dell’universo: alieni come gli Inanimati mutaforma, i Millicron simbiotici, i Vermax parassitari e l’arcivillain MiB Agente A/Alfa (David Warner). Lapresentava anche i personaggi dei film: i ragazzi verme dipendenti dal caffè (Patrick Pinney e Pat Fraley), il “cane” parlante Frank il carlino (Eddie Barth) e Edwin l’insetto, fratello del bevitore di acqua zuccherata Edgar (entrambi interpretati da Vincent D’Onofrio).Laè difficile da trovare da quando ha terminato la sua corsa su Kids’ WB nel 2001. Solo la prima stagione, composta da 13 episodi, è stata resa disponibile in DVD, e MiB: Thes è stata quasi del tutto neuralizzata da quando è stata ritirata dal servizio gratuito sponsorizzato da Sony, Crackle.