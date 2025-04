Bergamonews.it - “La seconda lingua sarà extra curricolare”, studenti del Lussana in sciopero

Bergamo. Almeno un centinaio didel Liceosono innella mattina di martedì 8 aprile. La dirigenza dell’istituto ha comunicato che lastraniera, spagnolo o tedesco, da settembrecon una ridefinizione dell’offerta formativa.La scelta è stata spiegata dalla dirigente Simonetta Marafante in una circolare, una decisione nata da “approfondimenti normativi e segue altresì apposite interlocuzioni con l’Ufficio scolastico provinciale”.Sono coinvolte le sezioni A e la C, dal primo anno al quarto. In sostanza la scuola proseguirà con l’insegnamento dellacome sempre fatto, ma questaconsiderata.“In caso di convalida della nuova organizzazione nella sostanza nulla cambia rispetto al passato e gli iscritti alle classi con doppiagodranno della medesima offerta formativa”, si legge nella nota della direzione scolastica.