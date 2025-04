La seconda lingua non curricolare sciopero degli studenti del Lussana

studenti del Liceo Lussana di quarta, terza, seconda e prima sono in sciopero dalla prima campanella di martedì mattina 8 aprile per manifestare contro l’ultima decisione che è stata comunicata dalla dirigenza. Ecodibergamo.it - «La seconda lingua non curricolare», sciopero degli studenti del Lussana Leggi su Ecodibergamo.it ISTRUZIONE. Un centinaio didel Liceodi quarta, terza,e prima sono indalla prima campanella di martedì mattina 8 aprile per manifestare contro l’ultima decisione che è stata comunicata dalla dirigenza.

«La seconda lingua non curricolare», sciopero degli studenti del Lussana.

