La scuola laboratorio di idee Studiare divertendosi | si può!

Il 14 dicembre 2024 si è svolto l’Open Day nella nostrasec. di I grado. Noi ragazzi della 3A abbiamo presentato un percorso didattico laboratoriale dal titolo “Scoprire la realtà attraverso i cinque sensi”. E’ stato un momento importante per condividere con compagni e genitori questa esperienza di studio, durante la quale abbiamo avuto diverse occasioni per confrontarci e conoscerci meglio, facendoci scoprire delle qualità che non pensavamo di possedere. Il percorso nel quale ci siamo impegnati durante i primi mesi di, che rientra nel progetto STEM del nostro Istituto Comprensivo, ci ha consentito di imparare lavorando in modo pratico e divertente e soprattutto ci ha dato la possibilità di metterci in gioco con il nostro potenziale di creatività e con il nostro entusiasmo. L’approccio multidisciplinare ha permesso di legare insieme saperi di ambiti diversi; infatti le attività del nostrosi sono svolte sia nelle ore di scienze, tecnologia, matematica sia in quelle di italiano, lingue straniere, arte e musica.