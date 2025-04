La scuola è chiusa per dissesto idrogeologico ma i vandali entrano e fanno danni alla Vicentini-Della Porta FOTO

vandali, nelle scorse ore, all'interno Della scuola Vicentini-Della Porta in via don Minzoni la cui sede è chiusa per dissesto idrogeologico dal 2023. A dare l’allarme è stato un dipendente di una ditta che sta effettuando lavorazioni nella zona.Il materiale scolastico non è. Chietitoday.it - La scuola è chiusa per dissesto idrogeologico, ma i vandali entrano e fanno danni alla Vicentini-Della Porta [FOTO] Leggi su Chietitoday.it Intrusione dei, nelle scorse ore, all'internoin via don Minzoni la cui sede èperdal 2023. A dare l’rme è stato un dipendente di una ditta che sta effettuando lavorazioni nella zona.Il materiale scolastico non è.

La scuola è chiusa per dissesto idrogeologico, ma i vandali entrano e fanno danni alla Vicentini-Della Porta [FOTO]. Allerta arancione per forti temporali e rischio idrogeologico: scuole chiuse in tutta la provincia. Allerta rossa in Emilia-Romagna, domani scuole chiuse a Bologna: torna la paura su fiumi e pericolo frane. Allerta rossa per le piogge in Emilia Romagna: scuole chiuse e ordini di evacuazione a Bologna. Maltempo in Toscana: allerta arancione, temporali con rischio danni e scuole chiuse – La lista dei comuni interessati. Allerta meteo arancione, pericolo nubifragi in Toscana. Scuole a rischio chiusura. Ne parlano su altre fonti

Chieti: vandali alla “Vicentini-Della Porta”, l’ira del sindaco Ferrara - Vandali in azione nella scuola Vicentini-della Porta di via don Minzoni, chiusa per via del dissesto idrogeologico nel 2023. (rete8.it)

Dissesto idrogeologico, Consiglio Chieti approva odg su azioni - Il Consiglio comunale di Chieti questa mattina riunitosi in seduta straordinaria ha approvato all'unanimità l'ordine del giorno che invita il sindaco e la Giunta a continuare le necessarie azioni affi ... (ansa.it)

Lunedì consiglio sul dissesto idrogeologico - Sarà un consiglio comunale straordinario aperto a cittadinanza e parlamentari per affrontare il tema del dissesto idrogeologico che affligge diverse zone della città. Resta chiusa Via Maiella, preoccu ... (rainews.it)