scritta inquietante: “W Turetta”. Questo lo scenario di fronte cui si sono trovate le studentesse del Liceo classico, musicale e delle scienze umane “Casardi” di Barletta, quando nei giorni scorsi sono apparse queste scritte sui muri e sulle porte dei . La scritta “W Turetta” in una scuola di Barletta, la denuncia e la protesta degli studenti L'Identità. Lidentita.it - La scritta “W Turetta” in una scuola di Barletta, la denuncia e la protesta degli studenti Leggi su Lidentita.it Messaggi volgari, frasi offensive contro le donne, simboli nazisti, disegni osceni e, tra tutti, unainquietante: “W”. Questo lo scenario di fronte cui si sono trovate le studentesse del Liceo classico, musicale e delle scienze umane “Casardi” di, quando nei giorni scorsi sono apparse queste scritte sui muri e sulle porte dei . La“W” in unadi, lae laL'Identità.

