Quotidiano.net - La scenografa di Sorrentino: "Al Salone porto l’installazione de ’La grande bellezza’"

Leggi su Quotidiano.net

Per ildel Mobile, il regista Paolo– Oscar nel 2014 per ’La– ha voluto nei padiglioni della Fiera un’installazione dedicata al sentimento universale dell’attesa, un viaggio che stordisce e ipnotizza. E non poteva che rivolgersi a Margherita Palli,, quarant’anni di carriera, una lunga collaborazione teatrale con Luca Ronconi, sei premi Ubu, docente alla Naba di Milano. Margherita Palli, lei ha realizzato scenografie per autori come Liliana Cavani , Alexander Sokurov, Mario Martone. Com’è stato lavorare, una prima volta, con? "Il metodo di lavoro non cambia. Nel primo incontro conl’ho ascoltato a lungo, e ho trasformato la sua idea in bozzetto prima e nella installazione che si vedrà da oggi in fiera (all’ingresso del padiglione 22-24, necessaria la prenotazione, ndr).