Lanazione.it - La Sant'Anna propone un nuovo modello di sanità territoriale etico e a misura di cittadino

Leggi su Lanazione.it

Pisa, 8 aprile 2025 - Servizi adell’utente e non disegnati per la convenienza organizzativa dell’erogatore, che utilizzano tecnologie digitali e permettono di ridurre di oltre il 90% le emissioni di anidride carbonica equivalenti nel territorio di intervento: è quanto emerge da una ricerca del Centro di ricerca interdisciplinare Health Science della Scuola Superioredi Pisa, pubblicata sulla rivista internazionale del gruppo Nature npj Digital Medicine. Lo studio riguarda l’implementazione di undi svolgimento degli screening oncologici, sperimentato nell’ambito del progetto Proximity Care nelle aree interne della Valle del Serchio, dove i cittadini hanno potuto effettuare vicino al proprio domicilio, in un unico appuntamento, tutti e tre gli screening oncologici in un camper adeguatamente progettato e realizzato.