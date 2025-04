Panorama.it - La Russa jr: archiviata l’accusa di violenza sessuale. Ma per i Pm avrebbe fatto revenge porn

Dopo un lungo e accurato iter investigativo, la Procura di Milano ha archiviatodia carico di Leonardo Apache La, figlio del presidente del Senato Ignazio Lae per l’amico Tommaso Gilardoni. Le autorità hanno ritenuto che il giovane non capisse pienamente la capacità della ragazza di intendere e di volere. Tuttavia, la questione resta aperta: gli inquirenti ora indagano sulla diffusione di video intimi che potrebbero configurare il reato di.Il contesto dei fattiLa vicenda ha avuto inizio con la denuncia di una 22enne che ha incontrato Leonardo in discoteca la notte tra il 18 e il 19 maggio 2023, dopo una serata all’Apophis Club nel centro di Milano 2023. La giovane, immersa in un mix di alcol e sostanze stupefacenti, si è trovata in uno stato di profonda confusione.