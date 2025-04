La rivelazione è contenuta nel primo episodio di Confessions Of A Female Founder il suo nuovo podcast

Confessions Of A Female Founder, il suo nuovo podcast, Meghan Markle non ha perso tempo ad assicurarsi le attenzioni del pubblico. Rispetto infatti ad Archetypes – che un paio di anni fa aveva lasciato tutti un po’ delusi, finendo con l’essere cancellato da Spotify dopo una sola serie – questo progetto della duchessa realizzato in partnership con la casa di produzione Lemonada Media, ha fatto subito scalpore con una rivelazione che nessuno si aspettava. Meghan Markle “arruola” anche la madre Doria per un dolce dedicato a Lilibet X Meghan Markle ha sofferto di preeclampsia postpartumGli otto episodi settimanali di Confessions Of A Female Founder promettono di far luce su tutti i segreti delle imprenditrici di successo, scelte dalla stessa Markle tra le sue amiche più intime. Iodonna.it - La rivelazione è contenuta nel primo episodio di "Confessions Of A Female Founder", il suo nuovo podcast Leggi su Iodonna.it Con la prima puntata diOf A, il suopodcast, Meghan Markle non ha perso tempo ad assicurarsi le attenzioni del pubblico. Rispetto infatti ad Archetypes – che un paio di anni fa aveva lasciato tutti un po’ delusi, finendo con l’essere cancellato da Spotify dopo una sola serie – questo progetto della duchessa realizzato in partnership con la casa di produzione Lemonada Media, ha fatto subito scalpore con unache nessuno si aspettava. Meghan Markle “arruola” anche la madre Doria per un dolce dedicato a Lilibet X Meghan Markle ha sofferto di preeclampsia postpartumGli otto episodi settimanali diOf Apromettono di far luce su tutti i segreti delle imprenditrici di successo, scelte dalla stessa Markle tra le sue amiche più intime.

La rivelazione di Alfonso D'Apice della scorsa puntata - Grande Fratello Video. Andrea Delmastro è stato condannato per rivelazione di segreto d’ufficio. Pechino Express al via, arriva subito la prima rivelazione sconvolgente. Instagram riduce la qualità dei video meno popolari: la controversa rivelazione del CEO. Il primo coach di Carlos Alcaraz spiega le sue difficoltà: ecco la rivelazione. Cosa dicono le chat e gli audio di Fedez ad Angelica Montini? La trascrizione completa delle telefonate. Ne parlano su altre fonti

Questo amatissimo episodio di Black Mirror ha quasi dato vita a uno spin-off (ma avrebbe funzionato?) - Nella nuova stagione di Black Mirror ci sarà l'atteso sequel di un episodio amatissimo, che ha quasi dato vita al primo spin-off della serie ... (bestmovie.it)

Daredevil: Rinascita, le prime scene del primo episodio in chiaro - “Sono state diffuse in chiaro le prime scene del primo episodio della serie che riporta in scena il Diavolo di Hell’s Kitchen, che racconta le conseguenze della rivelazione dell’identità dell’eroe ... (avmagazine.it)