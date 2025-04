Formiche.net - La risposta ai dazi? Un Patto Atlantico Commerciale. La ricetta di Donazzan

“L’unicasensata aiè quella di un, in cui l’Italia con il premier Giorgia Meloni sia capofila e negozi con gli Stati Uniti per evitare contraccolpi troppo duri sulla nostra economia”. Elena, parlamentare europea di Fratelli d’Italia scandisce le parole con il pragmatismo tipico degli amministratori. Il suo curriculum politico parla chiaro: da Veneto felix (dove è stata assessore regionale) a Bruxelles, la suapolitica parte dai problemi concreti. E, anche nella sua chiacchierata con Formiche.net, mette in fila una serie di auspici che potrebbero “rendere ancor più proficuo l’incontro in programma a breve tra Meloni e l’inquilino della Casa Bianca”., laaistatunitensi deve essere made in Europe?Quello è l’auspicio e il lavoro che sta facendo l’Italia è proprio orientato a unacoesa a questa iniziativa del presidente Trump.