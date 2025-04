Lanazione.it - La riproduzione in chiave tessile de La Notte Stellata arriva a Forte dei Marmi

Prato, 8 aprile 2025 - Laal Fortino Leopoldo I adei. No, non stiamo parlando del capolavoro originale di Vincent van Gogh, bensì di una sua rivisitazione in. Un'opera che ha unavalenza simbolica e sociale, visto che per realizzarla hanno unito la creatività ben 189 artisti e artigiani di tutto il mondo. L'installazione, che ha sede permanente a Montemurlo all'interno dello showroom del Victory Cafèmuseo, sarà ospitata al Fortino dideidall'8 al 13 aprile, con orario di apertura tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. L'inaugurazione dell'installazione è invece prevista per oggi, lunedì 7 aprile, alle ore 17.30. Entrando nel dettaglio dell'opera, il progetto nasce in tempo di covid. La pandemia globale impediva l'organizzazione della Fiera 'Feltrosa', la conferenza annuale itinerante dei feltrai, che vede tutto il settore italiano e internazionale ritrovarsi.