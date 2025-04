Pisatoday.it - La reunion dei Gatti Mézzi è ufficiale: programmati anche 5 concerti estivi

"Doveva essere solo per una data, ma la gioia che abbiamo provato quando ci siamo ritrovati a fare le prove ha preso il sopravvento. Così ecco questo tour, non previsto, ma strabenvenuto". Isono tornati. Solo per un’estate. Solo per cinque, imperdibili, appuntamenti.Il loro sound.