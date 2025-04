La regina Camilla in bianco per festeggiare le nozze di porcellana con un nuovo ritratto

Camilla ha indossato un abito candido disegnato da Anna Valentine sul quale era appuntata una spilla molto speciale Leggi su Vanityfair.it Per le foto ricordo scattate appena arrivati a Roma, Carlo ha deciso di non cambiarsi d’abito mentreha indossato un abito candido disegnato da Anna Valentine sul quale era appuntata una spilla molto speciale

La regina Camilla in bianco per festeggiare le nozze di porcellana con un nuovo ritratto. Carlo e Camilla sono in Italia, la prima volta da regnanti. Roma, poi Ravenna: le tappe del viaggio - Aggiornamento del 08 Aprile delle ore 05:46.

