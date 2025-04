Donnapop.it - La rabbia di Valeria Marini, scappa via furiosa e viene rincorsa: ecco cosa è successo

La scorsa puntata di Ne Vedremo delle Belle ha vistoprotagonista di un episodio che ha scatenato una vera e propria tempesta emotiva. La diva del Bagaglino, già messa alla prova dalle continue frecciatine delle sue colleghe, ha subito un duro colpo: la sconfitta nella sfida contro la sua acerrima nemica, Patrizia Pellegrino, che ha ottenuto il favore delle altre concorrenti.Ma non è finita qui, perché a peggiorare le cose ci si è messa anche una discussione sul suo fisico, con commenti sgradevoli sulla sua taglia, che hanno fatto esplodere la sua. E quando la classifica finale ha rivelato chesi era piazzata solo all’ottavo posto, la situazione è diventata insostenibile., infatti, non ha retto il colpo e ha scelto dire via, dando vita a una scena di tensione che ha coinvolto anche gli altri presenti.