La Promessa Anticipazioni Puntate dal 14 al 18 Aprile 2025 | Manuel Scopre La Verità Su Pia!

Promessa, Anticipazioni Puntate dal 14 al 18 Aprile 2025: Manuel apprende che Pia è ancora viva e nascosta nella grotta. È Romulo a dirglielo e gli rivela anche di sapere la Verità su lui e Jana!La Promessa prosegue e, nel corso della settimana dal 14 al 18 Aprile 2025, al centro dell’attenzione ci sarà una grande scoperta per Manuel. Infatti quest’ultimo apprenderà direttamente da Romulo che Pia è ancora viva e che Jana se ne sta occupando aiutata da Maria. Romulo però farà anche un’altra rivelazione al marchesino. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.La Promessa: dove eravamo rimasti?Manuel cerca in tutti i modi di far scusare Cruz con Catalina e, per farlo, dice alla madre che non parteciperà alla cena in suo onore se lei non avrà prima chiesto scusa a Catalina. Uominiedonnenews.it - La Promessa, Anticipazioni Puntate dal 14 al 18 Aprile 2025: Manuel Scopre La Verità Su Pia! Leggi su Uominiedonnenews.it Ladal 14 al 18apprende che Pia è ancora viva e nascosta nella grotta. È Romulo a dirglielo e gli rivela anche di sapere lasu lui e Jana!Laprosegue e, nel corso della settimana dal 14 al 18, al centro dell’attenzione ci sarà una grande scoperta per. Infatti quest’ultimo apprenderà direttamente da Romulo che Pia è ancora viva e che Jana se ne sta occupando aiutata da Maria. Romulo però farà anche un’altra rivelazione al marchesino. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.La: dove eravamo rimasti?cerca in tutti i modi di far scusare Cruz con Catalina e, per farlo, dice alla madre che non parteciperà alla cena in suo onore se lei non avrà prima chiesto scusa a Catalina.

La Promessa, trame 14-20 aprile: Romulo rivela a Manuel di averlo visto baciarsi con Jana - Nelle puntate precedenti, Ayala si è messo contro tutta la famiglia De Lujan al ritorno di Martina. Il conte, infatti, ha insistito affinché la ragazza finisse in convento. Ayala ha urlato la il suo ... (it.blastingnews.com)

La Promessa Anticipazioni Spagnole: Per Lorenzo si mette male. Il Capitano rischia grosso! Ecco perché - Le Anticipazioni Spagnole de La Promessa ci rivelano che Lorenzo sta per finire in grossi guai... Ma scopriamo insieme cosa vedremo nei prossimi episodi della soap di Rete 4. (msn.com)

Beautiful, Tradimento, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 7 aprile 2025 - Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Tradimento e The Family - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò ... (msn.com)