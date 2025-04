La Promessa anticipazioni 9 aprile | Catalina si prepara a partire Curro si apre con Jana

Promessa in onda mercoledì 9 aprile 2025. Catalina è ormai pronta per la partenza, mentre Curro si confida con Jana. La puntata de La Promessa di mercoledì 9 aprile andrà in onda alle 19.40 su Rete 4. Ecco un'anteprima delle anticipazioni: Catalina parla con Manuel e gli confida essere decisa a lasciare la tenuta per mettersi alla ricerca di Pelayo. Don Lorenzo continua a creare tensione tra Cruz e Don Alonso, mentre Ayala fa una proposta a Martina. La serie è disponibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity. Riassunto della puntata precedente Nella scorsa puntata de La Promessa, Virtudes è devastata dalla fuga dei suoceri, che hanno portato con loro suo figlio. La ragazza è disperata . Movieplayer.it - La Promessa, anticipazioni 9 aprile: Catalina si prepara a partire, Curro si apre con Jana Leggi su Movieplayer.it Andiamo a scoprire cosa ci aspetta nella puntata de Lain onda mercoledì 92025.è ormai pronta per la partenza, mentresi confida con. La puntata de Ladi mercoledì 9andrà in onda alle 19.40 su Rete 4. Ecco un'anteprima delleparla con Manuel e gli confida essere decisa a lasciare la tenuta per mettersi alla ricerca di Pelayo. Don Lorenzo continua a creare tensione tra Cruz e Don Alonso, mentre Ayala fa una proposta a Martina. La serie è disponibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity. Riassunto della puntata precedente Nella scorsa puntata de La, Virtudes è devastata dalla fuga dei suoceri, che hanno portato con loro suo figlio. La ragazza è disperata .

