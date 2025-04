La principessa Laurentien è una regina di colori e fantasie

Vanityfair.it - La principessa Laurentien è una regina di colori e fantasie Leggi su Vanityfair.it La moglie del principe Constantijn d'Olanda si porta a casa lo scettro del look più vivace e brioso sfoderato in occasione del tradizionale concerto in onore del King's Day. Superando anche la stilosissima cognata Maxima d'Olanda

