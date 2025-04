Ilrestodelcarlino.it - La prima donna al Giro d’Italia. La storia di Alfonsina Strada

Noi alunni della II E, insieme alle altre classi della succursale dell’istituto comprensivo Galileo Galilei, l’11 marzo scorso siamo andati al Teatro Artigiano di Massenzatico a vedere lo spettacolo teatrale ’con la A’. L’esibizione parla di, scritta e interpretata da Monica Faggiani. Il lavoro teatrale è iniziato con l’attrice che guardava una bici sospesa in aria e con una sedia posta al centro del palcoscenico. Abbiamo subito notato che quella sedia Monica Faggiani la usava tantissimo. Non solo come sedia, ma anche come bici, come tavolo e moltissimi altri oggetti. Ci ha raccontato quanto è stata complicata la vita di, parlando della sua condizione di povertà e delle sfide che ha affrontato. Dopo lo spettacolo, si è anche fermata a rispondere alle nostre domande.