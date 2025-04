La presidente dell’Umbria Proietti e gli insulti sessisti sui social

Leggi su Open.online

«Una valanga» disui: «Alla polizia postale ho presentato una denuncia con allegate ben ottanta pagine di, alcuni impronunciabili». A dirlo al Corriere della Sera è laStefania. Il motivo, dice, è che «ho fatto una manovra fiscale, una soluzione strutturale per il disavanzo nella sanità. Nella mia regione, l’Umbria, ho trovato dei conti disastrosi sulla Sanità».E spiega che non si tratta di hater anonimi: «Molti sono cittadini che conosco di persona e non si vergognano di mettere il loro nome e cognome». Poi aggiunge: «A occhio direi che il 95% sono uomini. Spero che a fondo vada la magistratura. Io ho denunciato perché mi sono detta che non potevo far finta di niente, voleva dire accettare questo clima. Io ci ho fatto il callo, ma era giusto denunciare per le ragazze che vogliono dedicarsi alla politica».