pena di morte non passa di moda. Nel 2024 il numero di esecuzioni a livello globale ha raggiunto il livello più alto dal 2015, con oltre 1500 persone messe a morte in 15 stati. A certificarlo è il rapporto annuale sulla pena di morte di Amnesty International, intitolato ‘Condanne a morte ed esecuzioni 2024’. secondo il documento, nel 2024 sono state registrate almeno 1518 esecuzioni, il dato più alto dal 2015, quando se ne contarono almeno 1634.La maggior parte delle esecuzioni è avvenuta in Medio Oriente. Tuttavia, per il secondo anno consecutivo, il numero degli stati che hanno eseguito condanne a morte è rimasto il più basso mai registrato. I dati noti non includono le migliaia di persone che si crede siano state messe a morte in Cina, che continua a essere lo stato con il più alto numero di esecuzioni al mondo, così come nella Corea del Nord e in Vietnam, dove si ritiene che la pena di morte venga ancora ampiamente applicata. Lanotiziagiornale.it - La pena di morte non passa di moda: secondo Amnesty nel 2024 sono state giustiziate oltre 1500 persone Leggi su Lanotiziagiornale.it Ladinondi. Nelil numero di esecuzioni a livello globale ha raggiunto il livello più alto dal 2015, conmesse ain 15 stati. A certificarlo è il rapporto annuale sulladidiInternational, intitolato ‘Condanne aed esecuzioni’.il documento, nelregistrate almeno 1518 esecuzioni, il dato più alto dal 2015, quando se ne contarono almeno 1634.La maggior parte delle esecuzioni è avvenuta in Medio Oriente. Tuttavia, per ilanno consecutivo, il numero degli stati che hanno eseguito condanne aè rimasto il più basso mai registrato. I dati noti non includono le migliaia diche si crede sianomesse ain Cina, che continua a essere lo stato con il più alto numero di esecuzioni al mondo, così come nella Corea del Nord e in Vietnam, dove si ritiene che ladivenga ancora ampiamente applicata.

