La pena di morte non passa di moda, nel 2024 giustiziate oltre 1.500 persone.

Nelalmeno 1518sono state uccise per mano degli Stati, con la benedizione di leggi che continuano a mascherare la vendetta con il nome di giustizia. È il numero più alto dal 2015, e non tiene conto delle esecuzioni segrete in Cina, Corea del Nord e Vietnam. È questo il nuovo record documentato da Amnesty International: un traguardo che si misura in patiboli, silenzi e impunità.Più di nove condanne su dieci sono state eseguite da tre paesi: Iran, Iraq e Arabia Saudita. Tre Stati che condividono l’uso sistemico dellacapitale per consolidare il potere, reprimere il dissenso, cancellare le minoranze, punire la povertà. In Iran, nel solo, lemesse asono state almeno 972. In due casi, riferisce Amnesty, le vittime erano legate alle proteste del movimento “Donna, Vita, Libertà”.