La pelle alla Milano design week Masoni presenta la Collezione Casa

Milano design week che ha preso il via ieri, è appuntamento cult del mondo del design. Fino al 13 aprile, in contemporanea al salone del mobile, innumerevoli spazi nel centro di Milano diventano luoghi dove cercare emozioni, stimoli, suggestioni, idee. É all'interno di questa straordinaria kermesse creativa che Masoni Industria Conciaria Spa presenta quest' anno, per la prima volta, una Collezione di pellami dedicati al mondo dell'abitare. Pellami classici, morbidi e naturali, da anni nelle collezioni delle più prestigiose case di moda del mondo, grazie alla ricerca e a studi specifici, diventano ignifughi rispettando le richieste più stringenti del mondo dell'arredamento. Masoni nell'ultimo anno – viene spiegato – ha investito in ricerca riuscendo a trasformare dei classici della sua Collezione destinati da sempre al mondo dell'alta moda, in articoli pronti a rispondere alle esigenze più stringenti del mondo dell'abitare.

