La nuova residenza sanitaria Pronta a giugno del 2026 Un parco con duemila piante

nuova residenza assistenziale Maria Ausiliatrice di via Mariani a Cerretti di Santa Maria a Monte sono ripresi a pieno ritmo. Dopo il posizionamento dei moduli prefabbricati è possibile già notare l’imponenza della struttura che ospiterà 80 persone più 12 giornalieri, avrà una chiesa, un convento e un grande parco con oltre 2.000 piante tra alberi e arbusti la cui piantumazione è già terminata a cura dell’Ecoistituto delle Cerbaie. L’inaugurazione è prevista, stando all’attuale cronoprogramma dei lavori, a maggio-giugno 2026. In origine, dopo la posa della prima pietra il 4 marzo del 2023, che era coincisa con la prima uscita in diocesi del vescovo Giovanni Paccosi, l’intenzione di Fondazione Madonna del Soccorso – che realizza la residenza sanitaria insieme all’impresa Finres di Firenze – era di inaugurare la struttura dedicata a Maria Ausiliatrice dopo circa un anno e mezzo. Lanazione.it - La nuova residenza sanitaria. Pronta a giugno del 2026. Un parco con duemila piante Leggi su Lanazione.it SANTA MARIA A MONTEDopo alcune interruzioni e rallentamenti, i lavori di realizzazione dellaassistenziale Maria Ausiliatrice di via Mariani a Cerretti di Santa Maria a Monte sono ripresi a pieno ritmo. Dopo il posizionamento dei moduli prefabbricati è possibile già notare l’imponenza della struttura che ospiterà 80 persone più 12 giornalieri, avrà una chiesa, un convento e un grandecon oltre 2.000tra alberi e arbusti la cui piantumazione è già terminata a cura dell’Ecoistituto delle Cerbaie. L’inaugurazione è prevista, stando all’attuale cronoprogramma dei lavori, a maggio-. In origine, dopo la posa della prima pietra il 4 marzo del 2023, che era coincisa con la prima uscita in diocesi del vescovo Giovanni Paccosi, l’intenzione di Fondazione Madonna del Soccorso – che realizza lainsieme all’impresa Finres di Firenze – era di inaugurare la struttura dedicata a Maria Ausiliatrice dopo circa un anno e mezzo.

La nuova residenza sanitaria. Pronta a giugno del 2026. Un parco con duemila piante - Posizionati i moduli prefabbricati. Ora l’imponenza della struttura di Cerretti è evidente. Ottanta posti più dodici giornalieri, una chiesa e un convento. La visita della madre generale. (lanazione.it)

