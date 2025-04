La nuova pavimentazione in via Riva Reno inaccessibile alle persone con disabilità | VIDEO

nuova pavimentazione di via Riva di Reno, riaperta dopo i lavori del tram, è "inaccessibile alle persone disabili". A denunciarlo sono alcune associazioni e collettivi come Disability Pride Bologna, SistemAbile, Rete per l'autonomia, Uildm e Anmic, che hanno diffuso sui social un VIDEO per. Bolognatoday.it - La nuova pavimentazione in via Riva Reno "inaccessibile alle persone con disabilità" | VIDEO Leggi su Bolognatoday.it Ladi viadi, riaperta dopo i lavori del tram, è "disabili". A denunciarlo sono alcune associazioni e collettivi come Disability Pride Bologna, SistemAbile, Rete per l'autonomia, Uildm e Anmic, che hanno diffuso sui social unper.

La nuova pavimentazione in via Riva Reno "inaccessibile alle persone con disabilità" | VIDEO. Muoversi con la carrozzina sulla nuova pavimentazione è quasi impossibile. "Dopo i lavori del tram via Riva Reno è diventata inaccessibile alle persone disabili". Bologna, via Riva Reno: appena riaperta è già inaccessibile ai disabili. "Sanpietrini e rampe, così la nuova via Riva Reno è pericolosa per noi disabili”. Tram, Riva Reno nel mirino: "È inaccessibile ai disabili". Ne parlano su altre fonti

"Dopo i lavori del tram via Riva Reno inaccessibile alle persone disabili" - La nuova pavimentazione del tratto di via Riva Reno appena riaperto dopo i lavori del tram "è già inaccessibile alle persone disabili", perché "lascia fuori le persone in carrozzina e crea disagio a c ... (bologna.repubblica.it)

Tram, Riva Reno nel mirino: "È inaccessibile ai disabili" - Le associazioni puntano il dito contro la nuova pavimentazione e le rampe: "Sanpietrini troppo distanti l’uno dall’altro e attraversamenti non a norma". (msn.com)

"Sanpietrini e rampe, così la nuova via Riva Reno è pericolosa per noi disabili” - Il collettivo Disability Pride: “Cubetti troppo distanti tra loro, pendenze eccessive. Avevamo segnalato le criticità già prima della riapertura, ma il Comune ... (bologna.repubblica.it)