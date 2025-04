La nuova boutique di Antonio Marras a Milano

Milano Design Week 2025, Antonio Marras inaugura «Ephemeral», uno spazio temporaneo in Via Montenapoleone 6/A che anticipa l'apertura del suo flagship store permanente. Più che una boutique, «Ephemeral» è un'esperienza immersiva e artistica che riflette l'universo poetico del designer sardo, fondendo moda, memoria e scenografie oniriche. La nuova apertura segna l'inizio di una più ampia espansione internazionale del brand, mantenendo però intatto il legame con l'autenticità e l'artigianalità che da sempre caratterizzano lo stile Marras.

