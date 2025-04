Ilrestodelcarlino.it - La nave con 215 migranti. Emergency, cambio di rotta. Sbarco al porto di Napoli

Tanto tuonò che alla fine piovve. In effetti tuoni, fulmini, pioggia e mare con moto ondoso molto forte alla fine hanno convinto le autorità italiane a concedere unpiù vicino e undialladicon a bordo 215 naufraghi salvati nel canale di Sicilia davanti alla Libia. Da Ancona a, cambia ildi approdo per la Life Support diche ieri notte ha ricevuto risposta positiva alla sua richiesta, motivata dal drastico peggioramento delle condizioni del mare. La richiesta, semplicemente, era quella di avere un Pos (Place of safety) più vicino delprecedentemente assegnato di Ancona. Il Maritime rescue coordination centre (Mrcc) di Roma ha assegnato alladicome nuovodie l’arrivo è previsto per la mattinata odierna.