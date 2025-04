Agi.it - La mostra che racconta i 120 anni della Polizia scientifica

AGI - Un viaggio multimediale alla scoperta, attraverso la lente d'ingrandimento dello specialista. È la straordinaria opportunità offerta dalla"La verità nelle tracce. Oltre 120di", in programma dal 7 al 27 aprile (8-20 l'orario di visita) alla Galleria Sordi di piazza Colonna a Roma in coincidenza del 173esimoversario di fondazionedi Stato. Il percorso espositivo è articolato in sette ambienti, ognuno caratterizzato da un colore e una disciplina specifica, ela storiadalle origini - risalenti al 1903 con l'istituzioneprima scuola di- ai giorni nostri, con lo sguardo rivolto alle future e più evolute tecniche dell'indagine forense. Un'audioguida con la voce del giornalista Gianluigi Nuzzi conduce il pubblico a osservare dal generale al particolare, come durante un sopralluogo, ogni singolo elemento presente nell'ambiente, spaziando tra testi corredati da immagini, oggetti centrali e contenuti video.