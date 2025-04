La mia amica con la candida ha fatto crollare le Borse di tutto il mondo

amica con la candida. Questa è la storia di cosa succede quando chiedi a tuo-genero-quello-intelligente di procurarti un economista. Questa è la storia del potere delle virgolette. Ma, soprattutto, questa è la storia di noialtri che ci raccontiamo d'esser gli ultimi a leggere i giornali, ed evidentemente mentiamo.La storia comincia alla tv, ma non alla tv vista in tv e trasmessa dalla tv, giacché quella, si sa, non la guarda più nessuno (è un'iperbole: la guardano comunque milioni di persone, ma meno milioni di prima): guardiamo i pezzettini.Ormai tutti i dati ufficiali dicono che le persone che s'informano su internet sono più di quelle che apprendono cos'è successo nel mondo dai tg, e questo è sconvolgente per chiunque sia abbastanza vecchio da aver cenato davanti al tg, da aver ignorato per tutto il giorno cosa fosse accaduto fino al tg della sera.

