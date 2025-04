Linkiesta.it - La matita di Friedman, gli iPhone americani e la lezione per i politici italiani

Leggi su Linkiesta.it

Sul suo profilo su X, Elon Musk ha condiviso un video in cui Miltonillustra i benefici e la complessità del libero scambio attraverso l’esempio di una. In meno di due minuti, l’economista Premio Nobel mostra come perfino la produzione di un oggetto relativamente semplice come unasia resa possibile solo dalla cooperazione spontanea e non pianificata di migliaia di individui in decine di paesi diversi.Il video, tratto dalla serie Free to Choose che l’Istituto Bruno Leoni ha ripubblicato con sottotitoli in italiano, nasce da un brevissimo saggio scritto nel 1958 da Leonard Read, fondatore e presidente della Foundation for Economic Education. L’Istituto Bruno Leoni ha reso disponibile anche un altro video, che lo presenta in versione cartone animato.Read fa parlare in prima persona proprio la, che ricostruisce il suo albero genealogico.