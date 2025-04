La maratona di lettura per i vent’anni di Shantaram

Shantaram”, romanzo scritto due anni prima dall’australiano Gregory David Roberts basandosi sulle sue avventure di ex rapinatore eroinomane latitante reinventatosi "uomo di pace" in India, e divenuto poi un culto da ottanta edizioni e oltre mezzo milione di lettori solo in Italia. Per il ventennale la casa editrice organizza, sabato 12 aprile, una maratona di lettura che tra le 15.30 e le 18 coinvolgerà i suoi canali social e oltre cinquanta librerie. A dar voce a pagine di Shantaram librai e lettori anche famosi, come Benedetta Parodi e le sue figlie Matilde ed Eleonora Caressa, “Shantaramiste“ convinte, e il book influencer Mattia Ippolito a Milano, dove sono coinvilte la Feltrinelli di Baires, la Mondadori Duomo e la storica Il Trittico, in Sant’Ambrogio: proprio lì dalle 18. Ilgiorno.it - La maratona di lettura per i vent’anni di Shantaram Leggi su Ilgiorno.it Nel 2005 Neri Pozza pubblicava la prima edizione italiana di “”, romanzo scritto due anni prima dall’australiano Gregory David Roberts basandosi sulle sue avventure di ex rapinatore eroinomane latitante reinventatosi "uomo di pace" in India, e divenuto poi un culto da ottanta edizioni e oltre mezzo milione di lettori solo in Italia. Per il ventennale la casa editrice organizza, sabato 12 aprile, unadiche tra le 15.30 e le 18 coinvolgerà i suoi canali social e oltre cinquanta librerie. A dar voce a pagine dilibrai e lettori anche famosi, come Benedetta Parodi e le sue figlie Matilde ed Eleonora Caressa, “iste“ convinte, e il book influencer Mattia Ippolito a Milano, dove sono coinvilte la Feltrinelli di Baires, la Mondadori Duomo e la storica Il Trittico, in Sant’Ambrogio: proprio lì dalle 18.

