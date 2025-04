La mamma di Ilaria Sula uccisa dall’ex fidanzato | Mi hanno tolto il cuore L’hanno buttata come un maglione come un paio di scarpe

Vanityfair.it - La mamma di Ilaria Sula, uccisa dall’ex fidanzato: «Mi hanno tolto il cuore. L’hanno buttata come un maglione, come un paio di scarpe» Leggi su Vanityfair.it Gli inquirenti stanno verificando il ruolo di due persone vicine a Mark Samson, reo confesso dell’omicidio, che potrebbero averlo aiutato a trasportare il cadavere fino alla scarpata

Ilaria Sula uccisa, la madre del killer confessa: "Ho aiutato mio figlio a pulire il sangue" - Gli inquirenti avevano dei dubbi sulla versione del ragazzo, che aveva affermato di aver compiuto il femminicidio senza l'aiuto dei genitori ... (today.it)

Ilaria Sula uccisa dall'ex Mark Samson, la madre confessa: «Ho aiutato mio figlio a pulire le macchie di sangue» - È terminato dopo circa quattro ore l'interrogatorio di Nors Manlapaz, madre di Mark Samson, il 23enne che ha ucciso la ex Ilaria Sula. (msn.com)

I funerali di Ilaria Sula, la rabbia del papà: «Chi mi ha tolto mia figlia deve marcire in cella» - «Siamo qui per salutare per l’ultima volta mia figlia Ilaria che è volata in cielo. Non meritava questa fine mia figlia perché era una figlia d’oro, un angelo. (ilmessaggero.it)