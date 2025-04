La mamma di Argentino e quel biglietto scritto dopo l’omicidio di Sara Campanella | Voleva prendere tempo

Leggi su Fanpage.it

La madre di Stefano, in carcere per aver ucciso a Messina, avrebbeunper l’altro figlio in cui spiegava che si sarebbe assentata due giorni per motivi di salute. A Fanpage.it gli avvocati spiegano che non aveva intenzione di programmare la fuga del figlio inle ore, ma ”e assicurarsi che il ragazzo non avrebbe commesso un gesto estremo. Poi avrebbe fatto la cosa giusta: ovvero andare dai carabinieri".