La madre di Mark Samson ha confessato di aver aiutato il figlio a disfarsi del corpo di Ilaria Sula

Ilaria Sula: la madre di Mark Antony Samson, il ventitreenne reo confesso dell’omicidio dell’ex fidanzata, è indagata per concorso in occultamento di cadavere. A confermarlo, ieri, è stato Fabrizio Gallo, avvocato della famiglia Samson, dopo l’interrogatorio della donna alla questura di Roma. L’ipotesi di un coinvolgimento diretto dei genitori del ragazzo circolava da giorni. Date le ridotte dimensioni del loro appartamento, sembrava infatti impossibile che non si fossero accorti di quanto stesse accadendo nella stanza del figlio.Secondo alcuni media, sarebbe stata proprio lei a confessare di aver aiutato l’assassino a nascondere il corpo della ventiduenne originaria di Terni, e di aver ripulito le macchie di sangue presenti sul pavimento. Metropolitanmagazine.it - La madre di Mark Samson ha confessato di aver aiutato il figlio a disfarsi del corpo di Ilaria Sula Leggi su Metropolitanmagazine.it Nuova svolta nelle indagini sul femminicidio di: ladiAntony, il ventitreenne reo confesso dell’omicidio dell’ex fidanzata, è indagata per concorso in occultamento di cade. A confermarlo, ieri, è stato Fabrizio Gallo, avvocato della famiglia, dopo l’interrogatorio della donna alla questura di Roma. L’ipotesi di un coinvolgimento diretto dei genitori del ragazzo circolava da giorni. Date le ridotte dimensioni del loro appartamento, sembrava infatti impossibile che non si fossero accorti di quanto stesse accadendo nella stanza del.Secondo alcuni media, sarebbe stata proprio lei a confessare dil’assassino a nascondere ildella ventiduenne originaria di Terni, e diripulito le macchie di sangue presenti sul pavimento.

