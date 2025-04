Ilfattoquotidiano.it - “La lunghezza del pene raggiunge gli 8 metri”: il record delle balene azzurre che nessuno si aspetta

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il mondo animale non smetterà mai di stupirci. Tra i, la balena azzurra detiene un primato mondiale: il suo organo sessuale è lungo ben 8. E nonostante le dimensioni da colosso, questi giganti del mare sono intamente teneri: “Quando sono in amore ‘cantano’ per attrarre il partner”. Sì, il romanticismo può abitare anche in una stazza da 150 tonnellate.Ma le curiosità non finiscono qui. Come scrive Cosmopolitan e riporta Dagospia, i delfini usano il sesso come mezzo sociale. “Quando incontrano un esemplare che non appartiene al loro branco si avvicinano, nuotano assieme e si accoppiano velocemente. È l’equivalente di una stretta di mano tra noi umani”.I granchi, invece, vanno pazzi per i preliminari: “Si abbracciano con le chele prima di iniziare”. E nel momento clou possono scegliere due posizioni: “Lui sopra e lei sotto (il classico missionario) oppure dritti in piedi, con il maschio di fronte alla femmina”.